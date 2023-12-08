Под Екатеринбургом горит дом с приютом для бездомных животных (ФОТО)

В поселке Шувакиш на улице Лесной крупный пожар: горят частный дом и надворные постройки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, пожар начался в 08:50, сейчас его площадь составляет 150 квадратных метров. Тушение пожара осложняется экстремально низкой температурой воздуха. На месте работают 22 человека личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Телеграм-канал Ural Mash пишет, что здесь находится приют для бездомных животных, в котором содержится более 40 собак. Животные, которые находились прямо в доме, по предварительным данным, погибли. Судьба собак, сидевших в вольерах, неизвестна.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube