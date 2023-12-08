Под Екатеринбургом горит дом с приютом для бездомных животных (ФОТО)

В поселке Шувакиш на улице Лесной крупный пожар: горят частный дом и надворные постройки.
По данным пресс-службы ГУ МЧС, пожар начался в 08:50, сейчас его площадь составляет 150 квадратных метров. Тушение пожара осложняется экстремально низкой температурой воздуха. На месте работают 22 человека личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что здесь находится приют для бездомных животных, в котором содержится более 40 собак. Животные, которые находились прямо в доме, по предварительным данным, погибли. Судьба собак, сидевших в вольерах, неизвестна.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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