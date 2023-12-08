На пожаре в Шувакише погибли около 20 кошек и собак (ФОТО)

Около 20 животных погибли сегодня утром на пожаре в поселке Шувакиш, где в частном доме местной жительницы был приют для собак и кошек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жертвами стали кошки и маленькие собаки, которые жили в доме. Животные, которых держали во дворе, смогли спастись. Некоторые из них в шоковом состоянии разбежались по поселку, их еще предстоит отловить. Нескольких уже разобрали зоозащитники. Всего, по данным фонда «Зоозащита», надо пристроить 18 собак.
Жилой дом полностью выгорел. Хозяйка и ее муж с ожогами доставлены в больницу № 14.
Напомним, пожар начался в 08:50, после локализации сейчас его площадь составляет 150 квадратных метров. В 13:07 открытое горение ликвидировали. Тушение пожара осложнялось экстремально низкой температурой воздуха. На месте работали 22 человека личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники.
Шувакиш, Елена Владимирова, Степан Фатхиев
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