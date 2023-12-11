В Свердловской области за прошедшую неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области за неделю с 4 по 10 декабря снизилась заболеваемость ОРВИ. В регионе зафиксировано 36 250 случаев, что на 9,4% ниже уровня прошлой недели почти на 12% ниже среднего многолетнего уровня.
«В структуре заболеваемости 57% составляют дети. В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями острых респираторных заболеваний за неделю обследовано 536 человек: доминируют риновирусы», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Богдановиче, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободный, Байкаловском районе.
В уральской столице за неделю было зарегистрировано 17 640 случаев ОРВИ, что на 8,4% ниже уровня прошлой недели и почти на 15% ниже среднемноголетнего уровня.
На сегодняшний день прививки против гриппа поставили около 2,4 миллиона человек (56,5% всего населения региона).
Эпидемиологи напоминают свердловчанам о необходимости соблюдения мер профилактики ОРВИ: тщательно мыть руки с мылом, избегать касаний с лицом, соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей и вести здоровый образ жизни.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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