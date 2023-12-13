Бесплатной вакцины от гриппа в этом году уже не будет, даже для детей

Жители некоторых районов Екатеринбурга сообщают, что уже второй месяц не могут поставить детям бесплатную прививку от гриппа: вакцина уже закончилась. Медики подтверждают: новых поставок бесплатных «Совигриппа» и «Ультрикса Квадри» в этом году уже не будет.

С проблемами, в частности, столкнулись жители Верх-Исетского района и Академического.

«В детском саду ставили прививки еще в сентябре, но у нас был медотвод на месяц. В октябре и ноябре пытались поставить прививку в поликлинике, но к тому моменту вакцины уже не было», – рассказала жительница Академического. Аналогичная ситуация – на ВИЗе.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов подтвердил: бесплатной вакцины от гриппа в регионе остались единичные дозы.

«Сегодня действительно вакцина против гриппа бесплатная заканчивается. Ее остатки есть не во всех медучреждениях. Кто не привился и подлежит вакцинации, успевайте. Вакцина бесплатной в этом году больше не будет, она поступила в регион в полном объеме. Для детей с 6 месяцев до 3 лет, которым нужно ставить прививку дважды, запасы еще сохранены. Для остальных вакцина есть в аптеках, приобретайте», – ответил Александр Харитонов на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

По данным Александра Харитонова, сейчас от гриппа в Свердловской области привито 2,368 миллиона человек или 57% всего населения при плане 65%. Это больше, чем было в тот же период 2022 года.

Отметим, что грипп в Свердловской области уже выявляют, но среди других вирусов, подтвержденных лабораторно, он составляет пока 1,5%.

«Лабораторно на данный момент подтверждено 70 случаев гриппа. В основном выделяется грипп H3N2 и вирусы группа В. Заболеваемость примерно на уровне прошлого года. Надо сказать, что в этом году мы рано начали выявлять, но первые случаи были завозными», – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

В общей структуре возбудителей ОРВИ по-прежнему преобладает риновирус, а также сезонный коронавирус и Covid-19. Как ранее писал «Новый День», за прошлую неделю было зарегистрировано 36 250 случаев ОРВИ. Заболеваемость снизилась из-за того, что дети ушли на дистант на время морозов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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