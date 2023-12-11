В «Гринвиче» прошел мигрантский рейд. Есть задержанные

В крупнейшем ТЦ Екатеринбурга сегодня после пяти часов вечера прошел рейд силовиков. Они проверяли мигрантов – наличие документов, регистрацию и т.д. Очевидцы сообщают, что силовиков в масках и с автоматами сопровождали люди с белыми повязками. Проверке соблюдения миграционного законодательства подверглись как работники парковки ТЦ, так и посетители, которых обнаруживали в галереях «Гринвича», на фуд-корте. Около десятка человек после рейда были увезены из ТЦ – вероятно, для дальнейших процессуальных действий.

Отметим, что неделю назад в «Гринвиче» произошел конфликт между двумя иностранными гражданами, закончившийся стрельбой. Участники перестрелки были установлены силовиками и помещены в СИЗО.

В прошлый четверг днем представителей Росгвардии в количестве до десяти человек также видели в «Гринвиче». Однако никаких явных мероприятий они не проводили.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube