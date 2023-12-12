Силовики прокомментировали итоги мигрантского рейда в «Гринвиче»

В свердловской полиции прокомментировали итоги вчерашнего рейда в торговый центр «Гринвич». Силовики проверяли документы у мигрантов, нескольких человек увезли в отделы.

«В профилактическом мероприятии также принимали участие сотрудники полиции из подразделений по вопросам миграции. Все, кто попал в поле зрения силовиков, были доставлены в дежурные части нескольких территориальных ОВД для установления их личностей и принятия соответствующих решений», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его информации, с начала 2023 года во всех муниципалитетах региона было проведено 2410 таких рейдов. Полиция проверила 1240 жилых объектов и мест пребывания мигрантов и 220 строек. За 11 месяцев пресечено более 24 тысяч административных правонарушений, назначены штрафы на общую сумму 46,5 миллиона рублей. Из них в доход государства уже взыскано 39,4 млн. По итогам проверок выдворены из России 469 иностранцев, в отношении еще 204 принято решение о депортации. «Таких результатов свердловской полиции удалось добиться в ходе четырех проведенных этапов оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант 2023», – отметил Горелых.

Напомним, полицейские провели рейд вчера после пяти часов вчера. Силовиков в масках и с автоматами сопровождали люди с белыми повязками. Проверке документов подвергались не только сотрудники ТЦ, но и посетители.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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