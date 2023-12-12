Мэр Волчанска получил повышение от губернатора

Глава Волчанска Александр Вервейн получил новую должность.

С 13 декабря он на три года займет пост управляющего Северным управленческим округом Свердловской области. Об этом сообщает близкий к областному правительству телеграм-канал «Не для протокола».

По информации «Нового Дня», Александр Вервейн находится на хорошем счету у Евгения Куйвашева. Во время губернаторских выборов 2022 года жители Волчанска показали самую высокую лояльность к Евгению Куйвашеву – за него отдали свои голоса 93,88% избирателей. До этого Вервейн был включен в состав президиума регионального политсовета «Единой России».

Предыдущий управляющий Северным округом, Евгений Преин, в октябре этого года был избран главой Сосьвы.

Волчанск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube