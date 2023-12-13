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Среда, 13 декабря 2023, 09:25 мск

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Депутат Алексей Вихарев подарил школам современную технику (ФОТО)

Новую современную технику подарил екатеринбургским школам депутат городской думы, лидер фракции «Единой России» Алексей Вихарев.

Школе № 138 депутат передал лазерный станок с числовым программным управлением. С его помощью дети будут обучаться моделированию в графическом редакторе CorelDraw, проектированию и инженерному делу. Также на многофункциональном станке учащиеся могут выполнить резку, гравировку, тонирование, перфорацию на таких материалах, как пластик, дерево, ткань, резина, стекло и бумага. Например, на таких станках ученики могут изготовить гравюры.

«С лазерным станком будут работать ученики с 6 по 11 класс. Оборудование несложное, дети в нем разбираются буквально за два урока. Работа со станком развивает пространственное мышление, у детей появляется тяга к инженерным специальностям, это не может не радовать», – рассказал учитель технологии школы №138 Евгений Митрофанов.

Ученикам и педагогам школы № 114 в преддверии Нового года Алексей Вихарев подарил проектор Epson EH-TW750 с высоким разрешением, яркой картинкой и управлением через Wi-Fi с мобильных устройств и компьютера. С проектором дети смогут тренировать навыки работы с презентациями, смотреть обучающие фильмы и учебный материал во время уроков и на школьных мероприятиях.

«Я сам папа двоих дочек и знаю, как важно для детей всесторонне развитие, в том числе техническое. Несмотря на весь прогресс, дети должны уметь работать руками – такая работа тренирует ум и мышление. Образование детей – нашего будущего поколения для меня всегда в приоритете. Откликаюсь на просьбы и стараюсь помочь сделать их обучение еще более познавательным и увлекательным. Новое оборудование поможет в этом», – делится депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Со 138-й школой Алексей Вихарев сотрудничает впервые. С просьбой помочь в приобретении оборудования к нему обратились родители и учителя. Школе № 114 депутат помогает четвертый год, ранее оказывал поддержку в ремонте танцевального класса, столовой и крыльца здания, дарил лазерный станок с ЧПУ. Стоимость оборудования для двух школ в этот раз составила полмиллиона рублей.

Алексей Вихарев на протяжении нескольких лет помогает школам города. Ранее современное оборудование для уроков труда появилось в школах № 67 и 66, а в школе-интернате № 11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале этого учебного года Алексей Вихарев на собственные средства по просьбе учителей и родителей отремонтировал пешеходный тротуар к школе № 167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего 4 дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться по грунтовой дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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