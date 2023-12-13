Стала известна причина гибели «замерзшей насмерть» пенсионерки

Накануне стало известно о смерти пенсионерки из Сухого Лога. Женщину обнаружили в собственном доме. Там было холодно, там было отключено отопление, вода и электроснабжение, и волонтеры предположили, что пенсионерка замерла насмерть.

Однако, как стало известно «Новому Дню», причиной смерти пожилой женщины стало не переохлаждение, а язвенная болезнь – таковы предварительные результаты патологоанатомической экспертизы.

Более того, по информации коммунальщиков, пенсионерка сама отказалась пять лет назад от коммунальных услуг. «У нее дома дровяная печь, а во дворе – колодец, поэтому она написала отказ от предоставления ей каких-либо коммунальных услуг. Это не многоквартирный дом, где невозможно от них отказаться, а частный. Поэтому нынешняя зима не первая для нее без централизованного отопления и электричества», – сказал собеседник агентства из сферы ЖКХ.

В настоящее время по факту смерти женщины проводится доследственная проверка.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube