Уральцы пытаются спасти собак и кошек, которые провели неделю взаперти с мертвой хозяйкой (ВИДЕО)

Уральцы пытаются спасти собак и кошек, которые неделю пробыли со своей умершей хозяйкой. Речь идет о питомцах жительницы Сухого Лога, которую накануне обнаружили мертвой и первоначально подумали, что она замерзла в собственном доме. Как уже писал «Новый День», люди сделали такой вывод, т.к. у женщины не было отопления, электричества и воды. Позднее выяснилось, что еще пять лет назад она сама отказалась от этих коммунальных услуг, т.к. у нее в доме есть дровяная печь, а во дворе колодец с водой. Более того, вскрытие показало, что причиной смерти стала язва желудка.

Животные неделю провели с мертвой хозяйкой

Тем не менее судьба трех кошек и шести собак, которые жили в доме пенсионерки, пока не определена. О них сейчас заботятся волонтеры из организации «Дари добро». Кошек удалось поймать и передать екатеринбургскому котокафе «Мяу», сухоложские активисты просят помощи для них. «Кошкам нужен корм, средство от паразитов, вакцины (в дальнейшем), наполнитель. Можно принести корм и наполнители в котокафе на Чапаева, 17, такая помощь тоже очень приветствуется», – сообщили они.

Собакам по-прежнему ищут передержку, пока что они остались в промерзшем доме. Их кормят волонтеры, однако животным нужны хозяева и нормальные условия для жизни.

Екатеринбург, Елена Сычева

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