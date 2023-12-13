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Среда, 13 декабря 2023, 10:57 мск

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Ледовый городок в Академическом будет посвящен знаниям: там установят скульптуры совы и академика

Фото из архива

Ледовый городок в Преображенском парке Академического района откроют в конце декабря. Он будет посвящен знаниям, поэтому кроме новогодней елки и ледяных горок там появятся ледяные скульптуры совы, академика и атома.

В Академическом есть целый квартал знаний – пятый. И именно ему будет посвящен ледовый городок, который построит девелопер «Академический». Идеологией пятого квартала выступают символы, связанные с основами знаний: это каменное изваяние совы – знака мудрости, и атома – являющегося главным символом науки.

В городке будут представлены скульптуры, отражающие эту идею. В центре, по правую и левую стороны от елки, будут расположены ледяные фигуры Совы и Академика. Кстати, скульптура Академика является неизменным атрибутом всех ледовых городков, что отражает основную концепцию Академического района как Наукограда. Для детей построят горки, ледяные чаши и лабиринт. А для того чтобы подогреть интерес детей к знаниям, в городке разместят ледовую скульптуру «Книга». Будут и разные световые фигуры.

Организаторы ледового городка АО СЗ «РСГ-Академическое» и УК «Академический» надеются, что эта новогодняя площадка в Академическом районе подарит приятные и яркие впечатления жителям и гостям района. Территория городка будет расположена в Преображенском парке (ближайший адрес пр. Академика Сахарова,47).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / Новый год

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