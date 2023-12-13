Что лучше – сосна или ель? Ответ специалистов

К Новому году лучше выбирать сосны, а не ели. Они стоят в домашних условиях несколько дольше, чем елки. Об этом «Новому Дню» рассказали в областном агентстве лесного хозяйства. Продажа хвойных деревьев к Новому году по области уже началась. Однако желающих приобрести новогоднее дерево пока мало.

По словам специалистов, елку можно купить уже сейчас, но хранить ее нужно в холоде. На морозе срубленное дерево может простоять практически всю зиму. В комнатных условиях у елей начинается движение соков в стволе и ветках, и свой красивый вид они сохраняют где-то в течение 10 дней.

Чтобы дерево простояло дольше, его нужно опустить в воду, туда желательно добавить таблетку аспирина.

По словам работников лесного хозяйства, сейчас стоит не самая оптимальная погода для рубки елок к Новому году – в морозы иголки с хвойных деревьев становятся хрупкими и могут осыпаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

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