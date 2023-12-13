российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 декабря 2023, 11:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Что лучше – сосна или ель? Ответ специалистов

К Новому году лучше выбирать сосны, а не ели. Они стоят в домашних условиях несколько дольше, чем елки. Об этом «Новому Дню» рассказали в областном агентстве лесного хозяйства. Продажа хвойных деревьев к Новому году по области уже началась. Однако желающих приобрести новогоднее дерево пока мало.

По словам специалистов, елку можно купить уже сейчас, но хранить ее нужно в холоде. На морозе срубленное дерево может простоять практически всю зиму. В комнатных условиях у елей начинается движение соков в стволе и ветках, и свой красивый вид они сохраняют где-то в течение 10 дней.

Чтобы дерево простояло дольше, его нужно опустить в воду, туда желательно добавить таблетку аспирина.

По словам работников лесного хозяйства, сейчас стоит не самая оптимальная погода для рубки елок к Новому году – в морозы иголки с хвойных деревьев становятся хрупкими и могут осыпаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Новый год

В МЧС и РПН напомнили, как выбирать и использовать новогоднюю пиротехнику / В сквере у Драмы устанавливают гигантского белого медведя «с Вайнера» (ФОТО) / Ледовый городок в Академическом будет посвящен знаниям: там установят скульптуры совы и академика / В разных районах Екатеринбурга откроют десятки ледовых городков: рассказываем, когда и где зажгут елки / В популярных загородных отелях Свердловской области не осталось мест на Новый год / Екатеринбуржцы готовы потратить на подарки 16 тысяч рублей / Каждый третий работающий свердловчанин станет тайным Сантой / Эльзы, супергерои, богатыри и фараоны: в кого наряжаются дети на Новый год (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,