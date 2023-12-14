Как уральские чиновники будут смотреть прямую линию президента

Сегодня в 12:00 по московскому времени начнется большая прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным.

В Екатеринбурге единственное приуроченное к этому событию публичное мероприятие состоится в Общественной палате Свердловской области. СМИ приглашены на совместный просмотр и обсуждение прямой линии. Своим мнением с ними поделятся общественники, представители некоммерческих организаций, волонтерских объединений.

Госслужащие во время прямой линии собраний не планируют. Сотрудники полпредства, по данным «Нового Дня», смогут посмотреть ее на своих рабочих местах. У чиновников из администрации Екатеринбурга коллективных просмотров тоже не запланировано. Желающие смогут послушать президента прямо у себя в кабинетах, но рабочий график от этого не изменится.

Напомним, ранее политтехнолог Илья Ананьев дал несколько советов по подготовке к прямой линии для губернаторов: «До 14 декабря можно хорошенько подготовиться, чтобы не выглядеть «битым псом». 1. Всем мэрам, министрам и прочей номенклатуре из руководящего состава региона лучше оставаться на местах до дня «X». 2. Начать круглосуточный мониторинг проблематики СВО и ее отголосков в регионе, отложив на время «второстепенную» мишуру жизни. Лучше знать больше, чем меньше перед «откровенным разговором» Путина со страной. 3. Губернаторы, федералы, силовики и прочие начальники в регионах – зарядить мобильники. Кремль с недавнего времени запустил технологию звонков в эфире от президента. Кого-то предупреждают, а кого-то нет. Как повезет. 4. На 14 декабря отложить все планы и иметь маленький «идеологический» штабик из вице-губернатора и сотрудника пресс-службы. Реагировать моментально, отправлять комиссии, чиновников, звонить, писать, комментировать Путина – промедление здесь не в пользу резиденций.

Конечно, некоторые губернаторы уже предупреждены Кремлем и могут готовить вопросы на президентскую линию и отправлять журналистов в Москву. Но в целом, прямая линия – «рулетка» и «выстрелить» может по любому губернатору. Кого-то ранить, а кого-то и снести».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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