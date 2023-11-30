Зарядите мобильники, создайте ситуационный штаб и будьте готовы реагировать мгновенно – политтехнолог дал советы губернаторам накануне прямой линии Путина

Сегодня Дмитрии Песков официально назвал дату проведения прямой линии пресс-конференции Владимира Путина. Она состоится 14 декабря. Место – неизвестно, однако уже с 1 декабря начнется сбор вопросов от граждан: их будут принимать по телефону, СМС и по интернету.

«В студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты – это российские региональные журналисты, всех регионов России, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве», – рассказал сегодня Песков.

По мнению политтехнолога Ильи Ананьева, для губернаторских команд и идеологических блоков лучше нет подарка, чем ранний анонс Дмитрием Сергеевичем пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина. В связи с этим в своем тг-канале г-н Ананьев дал несколько ценных советов для глав регионов, как облегчить себе жизнь накануне важнейшего события.

«До 14 декабря можно хорошенько подготовиться, чтобы не выглядеть «битым псом». 1. Всем мэрам, министрам и прочей номенклатуре из руководящего состава региона лучше оставаться на местах до дня «X». 2. Начать круглосуточный мониторинг проблематики СВО и ее отголосков в регионе, отложив на время «второстепенную» мишуру жизни. Лучше знать больше, чем меньше перед «откровенным разговором» Путина со страной. 3. Губернаторы, федералы, силовики и прочие начальники в регионах – зарядить мобильники. Кремль с недавнего времени запустил технологию звонков в эфире от президента. Кого-то предупреждают, а кого-то нет. Как повезет. 4. На 14 декабря отложить все планы и иметь маленький «идеологический» штабик из вице-губернатора и сотрудника пресс-службы. Реагировать моментально, отправлять комиссии, чиновников, звонить, писать, комментировать Путина – промедление здесь не в пользу резиденций.

Конечно, некоторые губернаторы уже предупреждены Кремлем и могут готовить вопросы на президентскую линию и отправлять журналистов в Москву. Но в целом, прямая линия – «рулетка» и «выстрелить» может по любому губернатору. Кого-то ранить, а кого-то и снести».

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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