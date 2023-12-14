Глава минздрава срочно выехал в Рефтинский после жалобы Путину

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов срочно выехал в поселок Рефтинский после того, как местный житель дозвонился до прямой линии Путина. Уралец пожаловался президенту РФ на плохое состояние больницы в муниципалитете.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что развитие системы здравоохранения является одним из приоритетов в Свердловской области. «В этой связи для нас особое значение имеет решение главы государства о пролонгировании программы развития первичного звена, в которой регион активно участвует. Что касается Рефтинской больницы, в 2022 году на капитальный ремонт поликлиники в рамках федеральной программы было выделено 5,8 миллиона рублей на часть помещений. В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников. В целом Рефтинская больница совсем недавно стала частью крупного межмуниципального центра по оказанию медпомощи, что позволит существенно улучшить материальную часть и повысить качество оказания помощи людям», – прокомментировал Куйвашев.

По данным «Нового Дня», с конца ноября больницы поселков Рефтинский и Малышева вошли в состав городской больницы Асбеста. В последние годы жители в соцсетях жалуются на нехватку врачей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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