Путин пообещал разобраться с состоянием сельских больниц в Свердловской области

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель Свердловской области задал вопрос о состоянии медицины в регионе.

«Наша беда в здравоохранении, точнее в его отсутствии. Власти активно занимаются благоустройством, но не больницами. Зарплаты оставляют желать лучшего, ремонт еще советский и разваливается на глазах. Мы не можем получать медпомощь, и просим помочь», – обратился к главе государства Егор Перминов из поселка Рефтинский.

Владимир Путин переспросил название населенного пункта и пообещал разобраться с вопросом. «У нас существует программа оздоровления первичного звена здравоохранения. Средства направляются туда солидные, одних машин 14 тысяч передали. Строятся ФАП, обновляются. Наверно, этого недостаточно. Мы обязательно продлим программу первичного звена здравоохранения, это будет часть будущей президентской программы. Немало сделано, но судя по тому, что мы видим – явно недостаточно. Проблему мы видим, поэтому и создали программу. Здесь очень важно уделить особое внимание сельской местности, туда уходят чуть больше половины всех средств, выделяемых на развитие первичного звена здравоохранения. А по конкретному объекту мы поработаем, конечно», – ответил президент.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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