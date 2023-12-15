На Урале усугубился дефицит врачей

В Свердловской области увеличился дефицит врачей. Об этом свидетельствует количество вакансий в здравоохранении. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 30%, сообщает служба исследований hh.ru. «При этом количество активных резюме год к году увеличилось на 43%. По итогам ноября 2023 года на одну медицинскую вакансию в регионе приходится всего 1,9 активных резюме, что говорит об остром дефиците соискателей», – сообщили там.

Средняя зарплата в сфере здравоохранения в Свердловской области в ноябре 2023 года составила 47 тысяч рублей против 40 тысяч в прошлом году. В стране средняя зарплата выше – 49,9 тысячи.

Накануне в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» жители Свердловской области пожаловались президенту на проблемы в здравоохранении региона, в том числе – на низкие зарплаты медиков, из-за чего людей некому лечить.

Екатеринбург, Елена Сычева

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