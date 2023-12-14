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Четверг, 14 декабря 2023, 17:20 мск

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В мэрии рассказали, когда откроется главная елка Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга назвали время открытия ледового городка на площади 1905 года. Главная городская елка встретит первых посетителей 29 декабря в 16:00.

«Из-за погоды подрядчик немного отстал от графика. В самые холодные дни температура на карьере Северка, откуда мы привозим лед, достигала -40 градусов. Однако сейчас погода стабилизировалась, поэтому к открытию городка все будет готово», – сообщила сегодня заместитель начальника управления культуры Елена Соколова.

Над созданием новогоднего городка трудятся более 200 человек: заготовщики льда, слесари, плотники, монтажники, электрики и водители. Позднее к ним присоединятся резчики и скульпторы. В общей сложности для строительства городка понадобится более 500 кубометров льда. Установка искусственной ели высотой 30 метров запланирована на 18 декабря.

Напомним, в этом году ледовый городок на площади 1905 года будет посвящен сказкам Пушкина. В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения поэта. Главная городская ель будет украшена светящимися золотыми шарами и игрушками в виде шляпы-цилиндра и трости. Центральной композицией ледового городка станет остров Буян, окруженный лабиринтом. Рядом расположатся скульптуры сказочных персонажей, 4-метровый крылатый дракон – символ наступающего года, а также аттракционы и новогодняя ярмарка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Новый год

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