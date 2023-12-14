На Солнце произошла самая мощная вспышка за год

Самая крупная в этом году вспышка на Солнце была зарегистрирована сегодня вечером рентгеновскими мониторами, работающими около орбиты Земли. «Событие классифицировано как вспышка высшего балла X. Точный балл события, измеренный приборами, составил X2.8. Таким образом, солнечный взрыв перекрыл предыдущий рекорд этого года, зарегистрированный 17 февраля (X2.2)», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

Ученые объяснили, что вспышка произошла в той части Солнца, которая была несколько дней назад напротив Земли. «Влияние на Землю возможно только в случае особенно крупного выброса массы, сектор распространения которого сможет зацепить нашу планету даже с такого большого угла. В настоящее время, спустя менее часа после события, нельзя пока сказать даже, был ли вообще после вспышки выброс и, тем более, какой он мощности. Информация об этом поступит с космических коронографов в течение 1-2 часов, а точная информация о направлении распространения и скорости выброса должна появиться к утру. В случае если будет подтверждено наличие выброса и его влияние на Землю, приход солнечных масс может произойти в ночь с субботы на воскресенье или в первой половине воскресного дня.

Астрофизики объяснили, что событие относится к «чрезвычайно заметным и сильным» и подтверждает ранее высказанные предположения о росте солнечной активности, пик которой должен прийтись на первую половину 2024 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube