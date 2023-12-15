РАН опровергла данные о рекордной магнитной буре

Ученые лаборатории солнечной астрономии РАН опровергли информацию о том, что на Земле в выходные пройдет магнитная буря рекордной силы. Это связано с тем, что выброс солнечного вещества после вчерашней вспышки на звезде направлен мимо нашей планеты.

«Все сообщения о крупных рекордных магнитных бурях в субботу и воскресенье на настоящий момент недостоверны абсолютно. По предварительным расчетам, солнечные массы либо не затронут Землю, либо к месту расположения нашей планеты придут внешние разреженные области выброса, неспособные оказать сильное ударное воздействие. В то же время, так как солнечное вещество по своей природе представляет собой газ, то возможно расширение газового облака во время движения. По этой причине окончательный прогноз пока не сформирован; можно лишь утверждать, что основные объемы солнечного вещества совершенно точно пройдут мимо нас», – заверили в РАН.

Накануне произошел сильный взрыв вещества на Солнце, максимальный для этого года. Если бы это случилось на той стороне, которая повернута к Земле, на планете действительно была бы мощная магнитная буря.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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