В Сысертском районе загорелась промплощадка. Эвакуированы 40 человек

В поселке Бобровском Сысертского района Свердловской области тушат крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 06:14. По оперативной информации, на площади 1000 кв. м горит кровля производственного цеха.

Из здания эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 29 человек личного состава, 11 единиц спецтехники.

Сысерть, Елена Владимирова

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