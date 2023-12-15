В Сысертском районе загорелась промплощадка. Эвакуированы 40 человек

В поселке Бобровском Сысертского района Свердловской области тушат крупный пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 06:14. По оперативной информации, на площади 1000 кв. м горит кровля производственного цеха.
Из здания эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 29 человек личного состава, 11 единиц спецтехники.
Сысерть, Елена Владимирова
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