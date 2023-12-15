Пожар в Бобровском локализован

Пожар в поселке Бобровском Сысертского района был локализован в 09:52. По уточненной информации, его площадь составила 1300 квадратных метров.

Для координации действий, сил и средств был развернут штаб пожаротушения. К месту пожара проложили от реки Исеть магистральную линию протяженностью 150 метров.

Как уже сообщал «Новый День», сигнал о возгорании поступил в 06:14. Горела кровля производственного цеха. Из здания были эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Сысерть, Елена Владимирова

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