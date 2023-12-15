В 2024 году к тестированию цифрового рубля на Урале подключатся новые банки и клиенты-физлица

В следующем году Банк России планирует расширить пилотный проект по использованию цифрового рубля. На Урале увеличится количество банков, юридических и физических лиц, которые смогут протестировать базовые сервисы. Об этом на пресс-завтраке в Екатеринбурге рассказала начальник Уральского Главного управления Банка России Марина Мясникова.

«Сейчас в пилотном проекте участвует 13 банков. В 2024 году количество участников как среди банков, так и среди физических и юридических лиц расширится, – рассказала она. – Сейчас тестируются самые простые операции: открытие кошелька, переводы между физлицами, автоплатежи и так далее. В будущем список сервисов будет также расширен».

По словам руководителя Уральского ГУ Банка России, сейчас в проекте участвует не очень много физических лиц. Среди них – сотрудники банков, Банка России, рядовые уральцы. Сама Марина Мясникова призналась, что пока не тестирует использование цифрового рубля.

«Основная задача Банка России сделать сервис качественным, чтобы никаких вопросов в дальнейшем не возникало. Поэтому мы проверяем все, что только можно», – отметила глава Уральского управления.

Напомним, пилотный проект по использованию цифрового рубля стартовал в августе 2023 году. В Екатеринбурге первый платеж цифровым рублем прошел в сентябре: при помощи мобильного приложения банка пользователь оплатил услуги в салоне красоты. Ввод цифровой валюты для более широкого использования планируют на 2025-2027 годы.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты наряду с наличным и безналичным рублем. Каждый цифровой рубль имеет уникальный цифровой код. Онлайн-кошельки физических и юридических лиц располагаются на платформе Банка России. Пополнять свой кошелек можно с банкового счета или карты любого банка. Операции с цифровым рублем для граждан – бесплатные.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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