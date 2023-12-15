Книги Акунина и Быкова снимают с продажи

Объединённая розничная сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» сообщила о том, что приостанавливает продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ). «Непосредственное изъятие тиражей с полок займёт определённое время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации», – говорится в официальном сообщении на сайте книжной сети.

Ранее издательство АСТ сообщило о том, что снимает с выпуска и продаж вышеупомянутых авторов.

Напомним, Дмитрий Быков в связи со своей русофобской позицией признан Росфинмониторингом иноагентом. Борис Акунин несколько дней назад в ходе общения с пранкерами Лексусом и Вованом заявил, что «Российская Федерация – самый главный враг на планете Земля», и что он согласен на любые действия в отношении России, к примеру, на обстрелы Крыма, а также других регионов страны. «Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем», – пояснил Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). В ответ на это возмущенная общественность призвала прекратить продавать в России книги Акунина и признать его иноагентом.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в «Читай-Городе» в «Гринвиче» книги иноагента Быкова не прдают уже давно. Не продают там уже и Акунина.

Екатеринбург, Елена Васильева

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