Коммунальная авария в Невьянске оставила без воды и тепла 14 тысяч человек

Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла после аварии на Романовском водозаборе.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в результате аварийного отключения в воскресенье, 17 декабря, вышли из строя три насоса. Аварийная служба Невьянского водоканала приступила к ликвидации последствий аварии.

«Невьянская городская прокуратура организовала проверку в связи с аварийным выходом из строя насосов на Романовском водозаборе, в связи с чем без холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тыс. жителей г. Невьянска. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

По информации министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, электроснабжение города оперативно восстановлено по резервной линии.

В ДИПе заявили, что специалисты уже заканчивают замену насоса на первой скважине, после чего он будет запущен в работу. Параллельно ведётся замена второго насоса.

Невьянск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube