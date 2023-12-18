В Невьянске питьевую воду развозят две цистерны (ГРАФИК)

Последствия коммунальной аварии в Невьянске еще не устранены. Как сообщил в соцсетях глава города Александр Берчук, по Невьянску передвигаются две автоцистерны с питьевой водой.

«В администрации Невьянского городского округа проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также экстренное совещание с руководителями УК и ТСЖ. Задействованы все силы и средства (в т.ч. МЧС), принимаются все меры по устранению аварии в ближайшее время», – добавил мэр.

Напомним, накануне в результате аварийного отключения вышли из строя три насоса водозабора. Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла. Аварийная служба Невьянского водоканала приступила к ликвидации последствий аварии, прокуратура выясняет обстоятельства ЧП.

Невьянск, Елена Владимирова

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