Трамвайная ветка в Академический откроется 22 декабря

Трамвайное движение в Академический район запустят с 22 декабря. На маршруте будут работать 12 вагонов, большая часть из них – двусоставные.

«Очень надеюсь, что в предстоящие выходные жители поедут на регулярном трамвайном маршруте № 1. Трамваи будут ходить от Преображенского парка до Вторчермета с прохождением через улицы Радищева и 8 Марта. На маршруте будет 20 остановок», – сообщил на пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам градоначальника, трамвайное движение в микрорайон Солнечный планируется открыть уже после новогодних праздников. Задержка связана с тем, что требуется скорректировать один из маршрутов в новый район.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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