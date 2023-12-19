«Оговорился»: трамвай в Академический 22 декабря не запустят

Трамвай в Академический 22 декабря не запустят. Это произойдет позже.

«На пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов сказал, что трамвай запустят «в субботу, 22 декабря». Это была оговорка. Трамвай запустят действительно в субботу, но это будет 23 декабря, – пояснили «Новому Дню» в мэрии Екатеринбурга. – Скорее всего, вагоны пойдут с 6 часов утра, по графику выходного дня. Интервалы движения пока неизвестны».

Напомним, накануне на итоговой годовой пресс-конференции Алексей Орлов анонсировал запуск трамваев в Академический. Предполагается, что с субботы по новой трамвайной линии начнут курсировать 12 вагонов, большинство из которых – двухсекционные. Для жителей Академического изменили маршрут № 1: теперь от улицы Волгоградской вагоны пойдут не на ВИЗ, а по улицам Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина. Конечная остановка будет на трамвайном кольце рядом с Преображенским парком.

Напомним, новую трамвайную ветку торжественно открыли в сентябре 2023 года. Но требовалось время, чтобы провести техническую обкатку и устранить недочеты. На строительство участка от Волгоградской до Академика Парина потратили 2,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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