Трамвай в Академической запустят завтра рано утром

Пассажирские трамваи в Академический пойдут все-таки завтра, 23 декабря. Предполагается, что первые вагоны поедут от конечной остановки на улице Парина в седьмом часу утра.

«23 декабря с Вторчермета отправление первого трамвая запланировано в 06:21, с Академика Парина – в 06:22», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. В будни вагоны будут отправляться на 10 минут раньше.

Напомним, на итоговой годовой пресс-конференции Алексей Орлов анонсировал запуск трамваев в Академический. По новой трамвайной линии начнут курсировать 12 вагонов, большинство из которых – двухсекционные. Для жителей Академического изменили маршрут № 1: теперь от улицы Волгоградской вагоны пойдут не на ВИЗ, а по улицам Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина. Конечная остановка будет на трамвайном кольце рядом с Преображенским парком.

Новую трамвайную ветку торжественно открыли в сентябре 2023 года. Но требовалось время, чтобы провести техническую обкатку и устранить недочеты. На строительство участка от Волгоградской до Академика Парина потратили 2,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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