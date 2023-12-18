По факту гибели на ринге 14-летнего боксера возбуждено уголовное дело

После смерти 14-летнего участника открытого первенства по боксу города Первоуральска возбуждено уголовное дело.

«Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования допрашиваются свидетели инцидента, назначены необходимые экспертизы, изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований», – сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга.

Напомним, накануне один из участников соревнований, подросток, 2009 г.р., пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Вызванная на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти подростка не удалось, он скончался.

Первоуральск, Елена Владимирова

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