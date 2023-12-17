В Первоуральске подросток скончался на соревнованиях по боксу

В Первоуральске 14-летний мальчик скончался на соревнованиях по боксу.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 16-17 декабря в Центре развития детей и молодежи проводилось открытое первенство по боксу, в котором участвовал погибший. Ребенок на протяжении двух дней выигрывал все раунды, однако в финале после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание.

Организаторы вызвали бригаду скорой помощи, но подросток скончался до приезда в больницу.

На данный момент прокуратура г. Первоуральска выясняет причину гибели.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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