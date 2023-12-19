На соревнованиях по боксу, где погиб ребенок, должна была дежурить реанимационная бригада. Но ее не было

На соревнованиях по боксу, где погиб 14-летний мальчик, не было дежурной бригады скорой помощи, как того требуют все правила. Как передает «Новый День», соревнования проходили в первоуральском Центре развития детей и молодежи. Это муниципальное учреждение, подведомственное местной администрации. Соорганизаторами, согласно положению первенства, выступило управление образования Первоуральска и Первоуральская городская федерация бокса. Ответственные за безопасность на первенстве, согласно документу о проведении первенства, – главный судья Алексей Могольников и директор первоуральского Центра развития детей и молодежи Анастасия Евдокимова. В этом же положении прописано, что оказание медпомощи осуществляется в соответствии с приказом № 1144Н Минздрава России. Этот документ строго определяет, сколько медиков должно быть на спортивных соревнованиях. В том числе – на боксе.

«В этом приказе есть приложение №4. Оно конкретно прописывает, что на боксе должна быть специализированная бригада скорой медицинской помощи на реанимобиле. В составе бригады должны быть и спортивный врач, и анестезиолог-реаниматолог. Плюс там прописано четко, что должно быть в укладке», – рассказал «Новому Дню» медик, попросивший сохранить инкогнито. Между тем, уже известно, что на соревнованиях в Первоуральске дежурил лишь один медик. Скорую помощь – это оплачивается отдельно организаторами – на соревнования не пригласили. По какой причине, неизвестно. «Ведутся следственные действия, комментировать ничего не могу», – сказала соорганизатор соревнований Анастасия Евдокимова «Новому Дню». Главный судья Алексей Могольников не ответил на звонок «Нового Дня».

Ранее сообщалось, что после того, как мальчику стало плохо, ему вызвали скорую помощь, однако та не смогла проехать к зданию (шлагбаум был закрыт, а охранник ушел на обед), так были потеряны драгоценные минуты. Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что само первенство было нелегальным. «Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий», – подчеркнул Кремлев Напомним, трагедия произошла в выходные 14-летний Тимофей, участник соревнований, после поединка почувствовал себя плохо. Он умер в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что вероятная причина смерти школьника – кровоизлияние в мозг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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