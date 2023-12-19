Причиной смерти 14-летнего боксера на Урале стало кровоизлияние в мозг

По предварительным данным, 14-летний боксер в Свердловской области скончался из-за кровоизлияния в мозг. Об этом «Новому Дню» неофициально сообщил источник среди врачей.

В то же время телеграм-канал SHOT со ссылкой на другой источник пишет о том, что мальчик погиб в результате черепно-мозговой травмы, что также могло привести к кровоизлиянию.

Напомним, 14-летний Тимофей скончался после боя на открытом первенстве по боксу, которое проходило 16-17 декабря в Первоуральске. Ребенок на протяжении двух дней выигрывал все раунды, однако в финале после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Организаторы вызвали бригаду скорой помощи, но машина не сразу смогла приехать к месту ЧП из-за шлагбаума. Подросток скончался до приезда в больницу. Сначала в полиции сообщали, что причиной смерти мог стать сильный удар по печени. Но это не подтвердилось. Семья, в которой воспитывался Тимофей, благополучная. У мамы и папы остались две дочки.

После смерти мальчика следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования допрашиваются свидетели инцидента, назначены необходимые экспертизы, изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований.

Первоуральск, Анастасия Истомина

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