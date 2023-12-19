российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 декабря 2023, 12:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Причиной смерти 14-летнего боксера на Урале стало кровоизлияние в мозг

По предварительным данным, 14-летний боксер в Свердловской области скончался из-за кровоизлияния в мозг. Об этом «Новому Дню» неофициально сообщил источник среди врачей.

В то же время телеграм-канал SHOT со ссылкой на другой источник пишет о том, что мальчик погиб в результате черепно-мозговой травмы, что также могло привести к кровоизлиянию.

Напомним, 14-летний Тимофей скончался после боя на открытом первенстве по боксу, которое проходило 16-17 декабря в Первоуральске. Ребенок на протяжении двух дней выигрывал все раунды, однако в финале после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Организаторы вызвали бригаду скорой помощи, но машина не сразу смогла приехать к месту ЧП из-за шлагбаума. Подросток скончался до приезда в больницу. Сначала в полиции сообщали, что причиной смерти мог стать сильный удар по печени. Но это не подтвердилось. Семья, в которой воспитывался Тимофей, благополучная. У мамы и папы остались две дочки.

После смерти мальчика следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования допрашиваются свидетели инцидента, назначены необходимые экспертизы, изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований.

Первоуральск, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Первоуральске подросток скончался на соревнованиях по боксу (Обновлено) / На соревнованиях по боксу, где погиб ребенок, должна была дежурить реанимационная бригада. Но ее не было

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,