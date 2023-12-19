Женщина держала 13-летнюю дочь взаперти среди принесенных с кладбища крестов

В Екатеринбурге женщина держала 13-летнюю дочь в антисанитарных условиях, не выпускала ее из дома, не покупала одежду и била. Девочка никогда не ходила в школу. Не исключено, что мать состоит в какой-то секте.

«Сотрудники полиции из службы ПДН совместно со специалистами органов опеки намерены рассмотреть вопрос о лишении женщины родительских прав в связи с тем, что ее младший ребенок не проходит обучение в установленном порядке, а также из-за большого наличия религиозных атрибутов, среди которых большой крест размером от пола до потолка, портрет Распутина и многое другое. Сама девочка сейчас находится в больнице. Ее мать прошла краткий курс лечения в специализированной больнице, она отпущена домой», – сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Соседи семьи из дома на улице Кишиневской рассказали агентству ЕАН, что вызвали полицию после того, как услышали крики 13-летней девочки. Дверь пришлось взломать – хозяйка не хотела открывать. «Мы заходили в квартиру с полицейскими и просто ужаснулись – там всюду стояли могильные кресты, которые она принесла с кладбища, много икон, портрет Распутина. В туалете вместо унитаза дырка в полу, минимум мебели в комнате, какое-то тряпье на полу, девочка спала на матрасе. Женщину увезли в психбольницу, а девочку передали сотрудникам органов опеки», – рассказала соседка. По словам соседей, в квартире давно отключены свет и газ за долги, которые составляют почти миллион рублей.

Следователи Железнодорожного района Екатеринбурга начали процессуальную проверку. «В частности проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать. В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. В том числе будет даваться правовая оценка действиям (возможному бездействию) должностных лиц органов системы профилактики»,– сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга.

Начала проверку и прокуратура. В надзорном ведомстве выяснят, поступали ли ранее сигналы от соседей или кого-то еще о противоправных действиях матери в отношении ребенка, а также как получилось так, что девочка никогда не ходила в школу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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