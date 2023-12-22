Для девочки, которая жила взаперти среди могильных крестов, построили персональную программу реабилитации

Для 13-летней девочки, которая долгое время жила взаперти с матерью в антисанитарных условиях, составили персональную программу выхода из трудной жизненной ситуации. Специалисты выясняют ее психологическое состояние, готовность к учебе и другие аспекты. Вопрос лишения родительских прав будут ставить после исследования взаимоотношений между матерью и дочкой.

Напомним, 19 декабря стало известно, что в Екатеринбурге 13-летняя девочка долгое время жила взаперти. Мать не выпускала ее из квартиры и не водила в школу. В жилище были ужасные антисантираные условия, кроме того, повсюду – могильные кресты, иконы и даже портрет Распутина.

«Наша задача посмотреть, как работали органы ПДН, соцзащита, органы образования. История достаточно длинная. Сейчас ребенок в безопасности. Вся работа с девочкой выстраивается – устанавливается психологическая привязанность к маме и восприятие той жизни, какой она жила. После этого будет построена программа выхода из трудной жизненной ситуации, – рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. – После создания этой программы будет ясен ее образовательный потенциал, готовность к учебе. Сейчас никто не скажет точно. Надо исходить от персональных особенностей ребенка».

Во-первых, девочке нужно оказать социально-психологическую помощь, во-вторых – решить вопросы с образованием. Вопрос лишения родительских прав будет рассматриваться после того, как станут понятны взаимоотношения между матерью и дочерью. Этим будут заниматься органы опеки и правоохранительные органы.

Добавим, что по данному факту следователи Железнодорожного района Екатеринбурга начали процессуальную проверку. «В частности проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать. В ходе проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. В том числе будет даваться правовая оценка действиям (возможному бездействию) должностных лиц органов системы профилактики»,– сообщал ранее представитель СУ СКР Александр Шульга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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