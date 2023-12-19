Первое, второе, третье и шампанское – сколько будет стоить в этом году новогодний стол

В приближение новогоднего праздника «Новый День» подсчитал, во сколько обойдется традиционное застолье в 2023 году – в нашем меню оливье, селедка под шубой, салаты полегче, закуски, горячее, фрукты и некрепкий алкоголь.

Для приготовления оливье необходимы такие продукты, как картофель, яйца, морковь, вареная колбаса и зеленый горошек. По данным Свердловскстата, стоимость 1 кг картофеля составляет 27,78 рубля, 10 штук яиц – 121,79 руб., моркови – 41,75 руб., вареной колбасы – 509,32 руб. Зеленый горошек от Bonduelle 200 г стоит 100 рублей, а майонез ЕЖК 250 г можно купить в «Перекрестке» за 72 рубля. Итого: 872 руб. 64 коп.

Согласно данным Свердловскстата, цена за 1 кг свеклы для салата «сельдь под шубой» на данный момент составляет 35,09 рубля. Для салата необходимо еще купить селедку. Стоимость от «Русского моря» за 230 г составляет 140 рублей, а от фирмы «Меридиан» – 290 рублей за 480 г. Прочие овощи и майонез остались от приготовления оливье. Итого за свеклу и селедку побольше: 325,09 руб.

Для более легкого салата возьмем помидоры, которые, по статистике, стоят 210,93 рубля за 1 кг, и огурцы – 178,24 руб./кг. Итого: 389,17 руб.

Что касается фруктов, то в магазинах килограмм мандаринов выходит в 170 рублей, а 1 кг апельсинов – в 140 рублей. Яблоки можно найти за 90 руб./кг. В сумме: 400 рублей.

Важной составляющей новогоднего стола являются закуски. 100 г лососевой икры от «Красного золота» в магазине «Перекресток» стоит 650 руб., от фирмы «Камчатское море» – 700 рублей. Пачка сливочного масла – 150 руб. за 180 г. Добавим еще сервелат от «Черкашин и Партнеръ» 300 г за 300 рублей, ветчину от «Велком» 500 г за 450 руб. и батон, стоимость которого за 300 г составляет 50 рублей. Итого бутерброды нам обойдутся в 1600 рублей.

Не забываем и про горячее блюдо. Свердловскстат опубликовал актуальные цены на мясо: 1 кг курицы за 230,84 руб., 1 кг говядины за 516,92 руб., 1 кг свинины за 344,20 руб.

Из напитков – стоимость игристого вина «Абрау Дюрсо» составляет 390 рублей, а для детей можно взять сок от «Садов Придонья» за 120 рублей. Итого: 510 рублей.

Итак, приблизительная цена нашего довольно скромного новогоднего застолья составляет 4500 рублей, что в сравнении с прошлым годом почти на 7% выше (по данным Свердловскстата, индекс роста потребительских цен с начала года составил 106,93%).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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