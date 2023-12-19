Предновогодний ажиотаж: в Екатеринбурге почта ежедневно принимает 1,5 тысячи тонн писем (ВИДЕО)

В преддверии новогодних праздников сортировочные центры «Почты России» перешли на круглосуточный режим работы, а почтовые отделения работают до последнего клиента. Сотрудники компании будут разбирать письма и посылки, в том числе 31 декабря и 1 января.

Горячая пора на «Почте России»

«Уже сейчас наш международный сортировочный центр в Кольцово ежедневно принимает 30 тонн почты из Китая. Это посылки не только для жителей Свердловской области, но и для центральных регионов России. Кроме того, Екатеринбургский сортировочный центр ежедневно обрабатывает 1,5 тысячи тонн письменной корреспонденции со всей области – это и новогодние поздравления, и открытки, и письма Деду Морозу. А еще 24 тысячи внутренних посылочных отправлений», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь макрорегиона Урал АО «Почта России» Анна Первушина.

В некоторых почтовых отделениях уже начались предновогодние очереди. Особенно много желающих отправить и получить посылки после 17:00. Ожидание в очереди может длиться по часу. Схожая ситуация складывается и в коммерческих службах доставки – нагрузка на пункты получения и отправления посылок возросла.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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