российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 декабря 2023, 14:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Предновогодний ажиотаж: в Екатеринбурге почта ежедневно принимает 1,5 тысячи тонн писем (ВИДЕО)

В преддверии новогодних праздников сортировочные центры «Почты России» перешли на круглосуточный режим работы, а почтовые отделения работают до последнего клиента. Сотрудники компании будут разбирать письма и посылки, в том числе 31 декабря и 1 января.

Горячая пора на «Почте России»

«Уже сейчас наш международный сортировочный центр в Кольцово ежедневно принимает 30 тонн почты из Китая. Это посылки не только для жителей Свердловской области, но и для центральных регионов России. Кроме того, Екатеринбургский сортировочный центр ежедневно обрабатывает 1,5 тысячи тонн письменной корреспонденции со всей области – это и новогодние поздравления, и открытки, и письма Деду Морозу. А еще 24 тысячи внутренних посылочных отправлений», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь макрорегиона Урал АО «Почта России» Анна Первушина.

В некоторых почтовых отделениях уже начались предновогодние очереди. Особенно много желающих отправить и получить посылки после 17:00. Ожидание в очереди может длиться по часу. Схожая ситуация складывается и в коммерческих службах доставки – нагрузка на пункты получения и отправления посылок возросла.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Новый год

Первое, второе, третье и шампанское – сколько будет стоить в этом году новогодний стол / В мэрии рассказали, когда откроется главная елка Екатеринбурга / На главную площадь Екатеринбурга привезли 400 кубометров льда (ФОТО) / Что лучше – сосна или ель? Ответ специалистов / В МЧС и РПН напомнили, как выбирать и использовать новогоднюю пиротехнику / В сквере у Драмы устанавливают гигантского белого медведя «с Вайнера» (ФОТО) / Ледовый городок в Академическом будет посвящен знаниям: там установят скульптуры совы и академика / В разных районах Екатеринбурга откроют десятки ледовых городков: рассказываем, когда и где зажгут елки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Новый год,