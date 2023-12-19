«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы в Дубай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы в Дубай из Екатеринбурга и Москвы. Первые вылеты состоятся уже в конце декабря.

Как рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний», рейсы из Домодедово стартуют с 27 декабря, стоимость билетов – от 10 220 рублей в одну сторону. Из Кольцово вылеты запланированы с 29 декабря, причем до 14 января будут ежедневными (кроме 31 декабря, 4 и 12 января). Стоимость билетов из Екатеринбурга – от 23 170 рублей.

«Из Екатеринбурга с 17 января полеты будут по средам, субботам, воскресеньям, а с 19 февраля – ежедневными», – сообщили в «Уральских авиалиниях».

Напомним, авиакомпания выкупила часть самолетов Airbus из лизинга, и теперь имеет право осуществлять полеты за рубеж.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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