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Выкуп всех Airbus из лизинга обойдется «Уральским авиалиниям» в 900 миллионов долларов

Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал, что выкуп всех самолетов Airbus, которые находятся в лизинге, обойдется в 900 миллионов долларов. Часть средств потратит сама авиакомпания, часть предоставит государство в виде кредита на 15 лет.

О сроках сделки Сергей Скуратов говорить не стал, отметив, что это дело небыстрое. В ближайшее время решится судьба лишь 19 самолетов из парка авиакомпании (всего 52 «Аэробусов»). С остальными лизинговыми компаниями сделки пройдут позднее.

Напомним, летом этого года США разрешили выкупить «Уральским авиалиниям» часть самолетов Airbus. Аналогичного решения ждут от Евросоюза.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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Метки / Уральские авиалинии

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