Выкуп всех Airbus из лизинга обойдется «Уральским авиалиниям» в 900 миллионов долларов

Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал, что выкуп всех самолетов Airbus, которые находятся в лизинге, обойдется в 900 миллионов долларов. Часть средств потратит сама авиакомпания, часть предоставит государство в виде кредита на 15 лет.

О сроках сделки Сергей Скуратов говорить не стал, отметив, что это дело небыстрое. В ближайшее время решится судьба лишь 19 самолетов из парка авиакомпании (всего 52 «Аэробусов»). С остальными лизинговыми компаниями сделки пройдут позднее.

Напомним, летом этого года США разрешили выкупить «Уральским авиалиниям» часть самолетов Airbus. Аналогичного решения ждут от Евросоюза.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»