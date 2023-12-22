«Уральские авиалинии» выкупили 19 самолетов Airbus из зарубежного лизинга

«Уральские авиалинии» завершили страховое урегулирование с компанией AerCap по 19 бортам Airbus. Эти самолеты теперь смогут летать за рубеж без риска попасть под санкции.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией «Уральские авиалинии» с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap», – сообщили сегодня в пресс-службе авиакомпании.

Урегулирование всех правовых вопросов означает, что «Уральские авиалинии» смогут летать за рубеж, не опасаясь санкций. Ранее самолеты, находившиеся в лизинге и имевшие двойную регистрацию, могли быть арестованы в заграничных аэропортах. Отметим, что в конце декабря авиаперевозчик уже анонсировал рейсы в Дубай.

Напомним, ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов говорил, что выкуп самолетов Airbus, которые находятся в лизинге, обойдется в 900 миллионов долларов. Часть средств потратит сама авиакомпания, часть предоставит государство в виде кредита на 15 лет. Всего в парке авиакомпании 52 самолета Airbus.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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