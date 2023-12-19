«Автомобилист» упустил победу в уральском дерби

Екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор» провели четвертое в этом сезоне уральское дерби. Матчи между хоккейными клубами носят неофициальное название «Царь горы», более того тренеры команд – двоюродные братья Николай и Алексей Заварухины. В очередном поединке в Екатеринбурге победу одержал «Трактор» со счетом 3:2. Решающую шайбу гости забили в овертайме.

Для «Автомобилиста» поначалу матч складывался неплохо. В начале второго периода капитан команды Сергей Широков открыл счет, быстро разыграв с партнерами голевую комбинацию в большинстве. Челябинцы ответили шайбой Виталия Кравцова незадолго до перерыва, но уже в третьей двадцатиминутке хозяева снова вырвались вперед – и опять при розыгрыше большинства. Стефан Да Коста отправил шайбу на синюю линию, в этот момент Кертис Волк выкатился на пятак и перекрыл обзор вратарю «Трактора», а получивший шайбу Ник Эберт точно бросил снаряд в левый верхний угол ворот гостей. В концовке встречи екатеринбуржцы вновь заработали большинство, но увы, пропустили в свои ворота. Максим Шабанов перехватил шайбу, убежал «один в ноль» и спас матч для «Трактора». Основное время игры завершилось счетом 2:2. В овертайме ключевым моментом стало удаление игрока «Автомобилиста». Гости воспользовались численным преимуществом, и Антон Бурдасов забросил победную шайбу.

«В начале «Трактор» был где-то побыстрее, мы тяжело выходили в первом периоде из-под прессинга. Во втором периоде перестроились и забили гол в большинстве. Был еще неплохой момент, который создал Да Коста, попав в штангу, и счет мог измениться в другую сторону. Сыграло сегодня большинство. В конце встречи был так называемый триллер, где мы пропустили гол. Говорили ребятам, что необходимо контролировать шайбу, нужно сохранять ее, на бросок выводить. При такой неплохой игре понравилось то, что команда «жила» и там где что-то не получалось с первых минут, помогали друг другу. Но потерпели такое неприятное поражение», – подвел итоги главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбургская команда вновь проведет на домашнем льду. 21 декабря «Автомобилист» сыграет против «Ак Барса».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube