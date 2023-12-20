И.о. главы Волчанска стала директор школы

Исполняющей обязанности главы Волчанского городского округа назначена Ольга Адельфинская. Ранее она работала директором школы № 23, но покинула пост ради новой должности. Известно, что Ольга Адельфинская намерена участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра, который состоится в начале 2024 года. О других претендентах на кресло градоначальника пока неизвестно.

Напомним, предыдущий глава города Александр Вервейн ушел на повышение. С 13 декабря он руководит Северным управленческим округом Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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