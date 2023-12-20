Как уберечь собак и кошек от новогодних потрясений – советы ветеринаров

Новогодние каникулы могут принести немало хлопот владельцам домашних животных. Собаки и кошки любят играть с наряженной елкой и пробовать непривычную еду с праздничного стола. Как избежать неприятных последствий для питомцев, рассказали в Управлении ветеринарии Екатеринбурга.

Например, кошки обожают шуршащие и блестящие гирлянды, мишуру и дождик. Часто такие игры заканчиваются тем, что животное проглатывает их. В этом случае помочь питомцу может только ветеринарный врач.

Стол – одна из самых больших опасностей для животных. Запах вкусной еды привлекает и кошек, и собак. В праздники питомцы страдают от переедания, отравлений и пищевых аллергий. Поэтому кормите любимца привычной для него пищей и строго-настрого запретите гостям прикармливать его блюдами со стола – советуют специалисты.

Владельцам собак необходимо подготовиться к новогодней ночи. Взрывы петард и хлопушек, уличные фейерверки очень пугают животных. Услышав громкий звук на улице, собака может сорваться с поводка и убежать. Поэтому не нужно брать с собой пса на новогоднюю елку.

За домашними животными нужно пристально следить и в праздничные каникулы. Если питомец стал вялым, отказывается от еды, у него рвота или диарея, нужно обратиться к ветеринару. Только врач установит точную причину тревожных симптомов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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