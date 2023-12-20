«Либо в субботу, либо в воскресенье». В мэрии не могут назвать точную дату запуска трамвая в Академический

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что торжественного пуска трамвая из Академического района не будет. Общественный транспорт пойдет по обычному графику. Однако точной даты открытия трамвайного движения мэр снова не назвал.

«Мы планируем в выходные запустить. Либо в субботу, либо в воскресенье пойдет первый трамвай, в зависимости от готовности. И все, начнут регулярно ходить. Какой будет интервал движения – точно не скажу. Примерно 8-10 минут, предполагаю, потому что мы будем использовать 12 двусоставных вагонов. Пассажиропоток должен быть достаточно серьезным», – ответил Алексей Орлов на вопрос «Нового Дня». Мэр также пообещал, что будет следить за запуском трамвая в Академическом, и может быть, даже проедет по маршруту.

Напомним, на регулярном трамвайном маршруте №1 будет 20 остановок. Трамваи будут ходить от Преображенского парка до Вторчермета через улицы Радищева и 8 Марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

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