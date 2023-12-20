На вступление в проект «Биатлон в школу» подано 7 тысяч заявок

Количество участников проекта «Биатлон в школу» к концу 2023 года увеличилось до 2,5 миллиона человек. Комплекты для занятий спортом получили 600 образовательных учреждений по всей России.

«Мы не внедряем наш проект насильно. Чтобы подключиться к проекту, нужно, чтобы директор образовательной организации написал письмо и подтвердил готовность включить биатлон в уроки физкультуры, во внеучебную деятельность, дополнительное образование. И сейчас есть огромная очередь на вступление в проект – порядка 7000 школ», – рассказал автор проекта «Биатлон в школу», председатель ОГФСО «Юность России» Юрий Громыко.

В рамках проекта «Биатлон в школу» компания ФОРЭС передает в образовательные учредждения 3-5 комплектов для занятий этим видом спорта. В один комплект входят винтовка на базе MP-61, стрелковый коврик и мишенная установка, поэтому развернуть линию огня можно в любых условиях за несколько минут. Это оборудование обеспечивает материально-техническую базу, необходимую для развития проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО», который компания реализует совместно с Свердловским региональным отделением ОГФСО «Юность России» с 2019 года.

Кроме того, школы получают и методическое сопровождение. Педагоги проходят первичное обучение, а впоследствии ежемесячно участвуют в онлайн-семинарах. «Сегодня в проекте «Биатлон в школу» уже работает более 700 специалистов по всей России. Идут семинары, проходит уже третий Всероссийский биатлонный марафон. Такой марафон идет в течение учебного года: сначала соревнования проводятся в классе, в школе, затем – в муниципалитете, на уровне региона, затем – на уровне России идут старты, – рассказал Юрий Громыко. – Всего в проект «Биатлон в школу» вовлечено уже 2,5 миллиона учащихся образовательных организаций. Во время прошлого марафона 120 тысяч человек подтвердили свои навыки стрельбы, получив зачет».

Напомним, проект «Биатлон в школу, биатлон в ГТО» компания ФОРЭС развивает с 2019 года, а в 2021-м был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках проекта между Министерством спорта РФ, Союзом биатлонистов России, компанией «ФОРЭС» и свердловским отделением «Юности России», в рамках которого и началась поставка оборудования в школы и колледжи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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