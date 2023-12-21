За год женщины стали меньше стремиться в «мужские» профессии

За последний год в Свердловской области снизилось количество женщин, готовых устроиться на традиционно мужскую работу.
По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», таких представительниц прекрасного пола стало меньше на 9%. Год назад заниматься тяжелым физическим трудом была готова каждая вторая женщина.
В топ «мужских» профессий, которые готовы освоить свердловчанки, попали:
• водитель грузовика – 26%;
• охранник – 17%;
• разнорабочий – 14%;
• пилот – 12%;
• машинист – 7%;
• автослесарь – 6%;
• токарь – 5%;
• механик – 3%;
• монтажник – 3%;
• электрик – 2%;
• матрос – 1%.
Еще 4% согласны на любую работу, где могут пригодиться их навыки.
Среди основных причин, по которым женщины готовы взяться за «мужской» труд, 46% указывают высокий доход, 34% хотят поддержать производство в стране.
Год назад аналогичный опрос выявил, что больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27%), разнорабочими (20%) и сторожами (19%). Слесарями и сантехниками – 7%, машинистами и автомеханиками – по 5%, электриками и механиками – по 3% опрошенных.
https://newdaynews.ru/economy/778314.html
Екатеринбург, Елена Владимирова
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