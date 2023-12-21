За год женщины стали меньше стремиться в «мужские» профессии

За последний год в Свердловской области снизилось количество женщин, готовых устроиться на традиционно мужскую работу.

По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», таких представительниц прекрасного пола стало меньше на 9%. Год назад заниматься тяжелым физическим трудом была готова каждая вторая женщина.

В топ «мужских» профессий, которые готовы освоить свердловчанки, попали:

• водитель грузовика – 26%;

• охранник – 17%;

• разнорабочий – 14%;

• пилот – 12%;

• машинист – 7%;

• автослесарь – 6%;

• токарь – 5%;

• механик – 3%;

• монтажник – 3%;

• электрик – 2%;

• матрос – 1%.

Еще 4% согласны на любую работу, где могут пригодиться их навыки.

Среди основных причин, по которым женщины готовы взяться за «мужской» труд, 46% указывают высокий доход, 34% хотят поддержать производство в стране.

Год назад аналогичный опрос выявил, что больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27%), разнорабочими (20%) и сторожами (19%). Слесарями и сантехниками – 7%, машинистами и автомеханиками – по 5%, электриками и механиками – по 3% опрошенных.

https://newdaynews.ru/economy/778314.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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