Школьные каникулы в Екатеринбурге начнутся только 1 января

Официально школьные каникулы в Екатеринбурге начнутся 1 января и продлятся до 8-го. Никаких дополнительных распоряжений, связанных с ростом заболевания ОРВИ, в этом году не принимается.

Как пояснили в департаменте образования Екатеринбурга, рекомендованные для всех школ даты каникул публикуются один раз в год – в сентябре. Но директора образовательных учреждений могут принимать иные решения и выпускать соответствующие приказы. Никаких распоряжений о более раннем начале каникул, связанным с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, в этом году нет: заболеваемость в Екатеринбурге пока ниже среднемноголетнего уровня на 12%.

Согласно рекомендации департамента, зимние каникулы начнутся 1 января и продлятся до 8 января включительно. У первоклашек следующая четверть будет короткой, потому что с 12 по 18 февраля будут дополнительные каникулы. А весенние каникулы в этом году выпадают на 25-31 марта.

Напомним, на минувшей неделе в Екатеринбурге зарегистрировали более 18,6 тысячи случаев ОРВИ, что на 5,6% больше, чем неделей ранее. В целом по региону пока продолжается небольшой спад заболеваемости. Половина заболевших – дети.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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