«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в предновогоднем домашнем матче

ХК «Автомобилист» провел заключительный домашний матч в 2023 году, и на игре – уже десятый раз в сезоне – был аншлаг. Хоккеисты порадовали своих болельщиков победой над сильным соперником. На льду в Екатеринбурге был повержен казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период мачта прошел без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки гости успешно разыграли большинство, шайбу в ворота екатеринбуржцев забросил Александр Радулов. Но еще до перерыва «Автомобилист» отыгрался: Брукс Мэйсек выиграл борьбу за шайбу у борта и отдал точный пас Сергею Зборовскому, который сходу пробил вратаря «Ак Барса».

Решающая шайба была забита в середине третьего периода. «Автомобилист» получил большинство, и после хорошей игровой комбинации капитан команды Сергей Широков отправил шайбу в ворота соперника. После этого казанцы устроили штурм на ворота Владимира Галкина, но вратарь екатеринбуржцев отразил все броски и сохранил победный счет на табло.

«Очень приятно было победить сильного соперника. Где-то, наверное, нервозное начало было, скорее всего, отголосок той игры с «Трактором», где пропустили гол в концовке при игре 5 на 4. А так, очень приятная атмосфера на лавке, приятно было находиться с ребятами, у нас был единый такой «кулак». Ребята выполнили установку, ловили шайбы на себя. Очень приятная победа, очень приятно в таких играх выигрывать», – резюмировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

До конца года екатеринбургская команда проведет еще четыре выездных игры, а на родной лед вернется 3 января. В новогодние каникулы уральские болельщики увидят очередной раунд «братского» дерби «Автомобилист» – «Трактор».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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