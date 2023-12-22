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Пятница, 22 декабря 2023, 09:41 мск

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Россияне рассказали, что их бесит в Новый год

Россиян больше всего в новогоднюю ночь раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob. Почти пятую часть жителей страны – 19% – бесит именно пиротехника.

Еще пятая часть – 10% и 10% соответственно – постоянно повторяющиеся телепередачи и большое количество нетрезвых людей. Наконец, треть россиян – 27% – не раздражает ничего.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Новый год

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