В Екатеринбурге временно закрыли катки из-за оттепели

Теплая погода стала причиной закрытия популярных у горожан катков в Екатеринбурге.

Так, со вчерашнего дня и сегодня не работает каток «Арена Парк» – рядом с Центральным стадионом. «Лед сейчас мягкий, поэтому ждем, когда температура воздуха опустится ниже нуля», – рассказали в дирекции. В Академическом районе закрыли массовый каток в Преображенском парке – пока на один день.

В парке Маяковского каток «Северное сияние» также не будет работать. В спорткомплексе «Юность» пока не приняли решение, открывать ли каток сегодня: «На льду лужи, звоните после 15:00».

В Екатеринбурге второй день плюсовая температура воздуха. Из-за оттепели начал таять ледовый городок на площади 1905 года, который готовят к Новому году. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже в субботу днем температура воздуха опустится ниже нуля, а с воскресенья пойдет снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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